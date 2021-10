Fahrraddiebstahl in Hotel: 3 Anzeigen

Ein Hotelier aus Dorf Tirol hat bei einem bekannten Unternehmen im Pustertal Mountainbikes gemietet, damit seine Gäste Radtouren unternehmen können. Ein Angestellter des Hotels nutzte die Tatsache, dass die Fahrräder in einem Lagerhaus standen aus und stahl 2 davon. Anschließend beendete der 20-jähriger Mann aus Kosovo sein Arbeitsverhältnis im Hotel.Die Carabinieri aus Dorf Tirol führten daraufhin mehrere gezielte Durchsuchungen durch, konnten ein Fahrrad auffinden und rekonstruierten den Diebstahl.Der ehemalige, bereits polizeibekannte Hotelangestellte hatte eines der Mountainbikes für einige hundert Euro an einen ebenfalls polizeibekannten 27-jährigen Bekannten verkauft.Der 27-Jährige verkaufte es wiederum an einen 24-jährigen Bekannten weiter. Die 3 Männer, die alle in Meran wohnen, wurden wegen Diebstahls und die beiden anderen wegen Hehlerei angezeigt.

