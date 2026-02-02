In der Nacht auf Sonntag bemerkten die Beamten der Bozner Stadtpolizei während einer Streifenfahrt in der Palermostraße einen verdächtigen Mann: Dieser soll ein Fahrrad geschoben haben – auf dem Vorderrad, während das Hinterrad von Fahrradkette und -schloss blockiert war, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtpolizei Bozen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269606_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Auf Nachfrage, woher das Fahrrad stamme, ließ der Mann dieses fallen und ergriff die Flucht. Während seiner Flucht verlor der Mann laut Stadtpolizei offenbar eine Axt und einen Hammer.<BR \/><BR \/>Das Fahrrad wurde sichergestellt und anschließend an die rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben – diese hatte das Fahrrad als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen, um den Täter zu identifizieren dauern an.