Unter kontrollierten Bedingungen erproben die Fahrerinnen und Fahrer, wie sich ein Bus in anspruchsvollen Fahrsituationen verhält. Sasa-Fahrerin Gabriella Di Benedetto nahm am Training teil: „Es macht viel Spaß, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen an diesem Training teilzunehmen und die Grenzen unseres Busses kennenzulernen. So können wir üben, wie wir in Gefahrensituationen möglichst sicher reagieren.“<BR \/><BR \/>„Sicherheit ist für alle Verkehrsteilnehmenden wichtig, für die Fahrgäste im Bus ebenso wie für die Busfahrerinnen und Busfahrer. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig auch Situationen zu trainieren, die im täglichen Fahrbetrieb nicht geübt werden können. Gemeinsam mit dem Safety Park schaffen wir dafür gute und sichere Trainingsbedingungen“, unterstrich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und bedankte sich bei dieser Gelegenheit auch bei den Teilnehmenden.<h3>Richtig reagieren in anspruchsvollen Situationen<\/h3>„Bei einem Fahrsicherheitstraining geht es auch darum, außerhalb der gewohnten Komfortzone zu fahren und die Grenzen des Fahrzeugs kennenzulernen“, erklärte Georg Huber, Koordinator von Safety Drive. Auf rutschiger Fahrbahn oder bei Aquaplaning können die Fahrerinnen und Fahrer erfahren, wie der Bus reagiert. Dazu gehört auch, richtig und kräftig zu bremsen und Sicherheitssysteme wie ABS (Antiblockiersystem) und EBS (Elektronisches Bremssystem) richtig einzusetzen.<BR \/><BR \/>In dieser Form finden die Fahrsicherheitstrainings für das Sasa-Fahrpersonal seit über einem Jahr statt. Rund 50 Fahrerinnen und Fahrer haben bisher daran teilgenommen. „Unser Ziel ist es, dass jede unserer Fahrerinnen und jeder unserer Fahrer regelmäßig und abwechselnd an solchen Fahrsicherheitstrainings teilnehmen können“, sagte Sasa-Generaldirektor Ruggero Rossi de Mio. Insgesamt beschäftigt Sasa rund 400 Busfahrerinnen und Busfahrer.<BR \/><BR \/>Auch für angehende Fahrerinnen und Fahrer bietet Sasa eine betriebsinterne Ausbildung an. In der Sasa Academy können Interessierte eine bezahlte Ausbildung absolvieren und den Führerschein D und die erforderliche berufliche Qualifikation (CQC) für die Personenbeförderung erwerben.