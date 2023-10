Fahrzeug beschlagnahmt, E-Bikes ausfindig gemacht, 127 Personen identifiziert

Terlan: Gestohlene E-Bikes an Besitzer übergeben

Foto: © Carabinieri

127 Personen identifiziert, mehrere Geldstrafen ausgestellt

In Bozen und in Meran haben die Carabinieri vergangene Woche die Kontrollen intensiviert.In der Landeshauptstadt patrouillierten die Ordnungshüter an den üblichen Straßen und Plätzen sowie in der Nähe von 9 Bars und Kneipen, die regelmäßig von Kriminellen besucht werden.Dabei wurde unter anderem ein Fahrzeug beschlagnahmt, welches in der Nähe des Anita-Pichler-Platzes alleine an einer gefährlichen Stelle an der Straße geparkt war und etwa 150 Kilogramm Kupferleitungen an Bord hatte.Außerdem konnten in Terlan 4 gestohlenen Elektrofahrrädern sichergestellt werden, von denen 3 bereits an ihre rechtmäßigen Besitzer übergeben wurden.Darüber hinaus haben die Carabinieri in nur einer Nacht zur Identifizierung von 127 Personen im Land beigetragen. 2 identifizierte Personen wurden wegen „Verweigerung von Angaben zu ihrer Person“ und wegen „Nichtbefolgung der Anordnung des Quästors von Bozen, das EU-Gebiet zu verlassen“ an die Staatsanwaltschaft verwiesen. Außerdem kassierten mehrere Autofahrer eine Geldstrafe.Stefano Esposito Vangone, Kommandant der Bozner Carabinieri ist mit den Ergebnissen zufrieden: „Die tägliche Arbeit der Carabinieri der Bozner Kompanie ist eine unmittelbare Antwort auf das wachsende Sicherheitsbedürfnis der Bozner Bevölkerung, insbesondere der Bürger in den am dichtesten besiedelten Stadtvierteln, in denen es in letzter Zeit zu mehreren Fällen von Kleinkriminalität gekommen ist.“