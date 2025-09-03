<BR \/>Zu dem Unfall kam es am Dienstag gegen 16 Uhr: Aus ungeklärter Ursache war ein Lieferwagen am Karerpass von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207794_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die beiden Insassen blieben glücklicherweise nicht eingeklemmt – sie mussten dennoch von Sanitätern des Weißen Kreuzes Welschnofen vor Ort erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207797_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Karersee kümmerte sich indes nicht nur um Verletzte und Aufräumarbeiten: Die Einsatzkräfte ließen auch zwei Hunde aus dem Fahrzeug steigen, die wie durch ein Wunder keine Verletzungen erlitten hatten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207800_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Erhebungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen – in den Unfall war kein anderes Fahrzeug verwickelt gewesen. <BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>