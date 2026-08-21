Kurz vor 22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr von Gossensaß zum Einsatz gerufen, nachdem auf der Brennerstaatstraße ein Fahrer mit seinem Wagen gegen die Leitplanke gekracht war. Der Mann zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste nach der Erstversorgung vor Ort von den Sanitätern des Weißen Kreuzes Sterzing ins Krankenhaus Brixen gebracht werden. <BR \/><BR \/>Gegen 1.15 Uhr krachte es schließlich erneut, dieses Mal auf der Nordspur der Brennerautobahn bei Franzensfeste. Ein Auto geriet ins Schleudern und kam anschließend auf der Normalspur wieder zum Stehen. In der Folge fuhren ein Bus und ein weiterer Pkw auf den Wagen auf. Sechs Personen wurden verletzt und ebenfalls von den Sanitätern des Weißen Kreuzes ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand Totalschaden, der Bus konnte seine Fahrt fortsetzten. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Vahrn, Brixen und Sterzing sowie die Behörden.