Fahrzeugknacker gefasst

Das Vorgehen bei den 8 Fällen im Trentino war immer dasselbe: Die 25 bzw. 26 Jahre alten Männer – beide sind arbeitslos und ohne Vorstrafen – schlugen die linke hintere Seitenscheibe ein, verschafften sich so in kürzester Zeit Zutritt zum Innenraum und lösten Multifunktionslenkräder, Navigations- und Infotainmentsysteme aus ihren Halterungen und nahmen sie mit.Dabei entstand – neben dem Verlust der wertvollen Bauteile – jeweils auch großer Schaden an den Armaturenbrettern und Lenksäulen.Die Carabinieri aus Rovereto konnten die Täter in wenigen Wochen identifizieren. Sie wurden in einem Renault Megane Cabrio an der Autobahneinfahrt Rovereto-Süd aufgehalten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurde ein verstecktes Fach gefunden, in dem das Diebesgut des letzten Raubzugs versteckt war.Darin befanden sich Einbruchswerkzeug und BMW-Komponenten, die zum Teil bereits an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben wurden. Das von den Männern benutzte Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Gestern wurde die Verhaftung der beiden Männer richterlich bestätigt; sie sitzen im Gefängnis.

sch