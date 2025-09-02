63 Verstöße, insgesamt 22.234 Euro Bußgelder und 246 abgezogene Führerscheinpunkte – soweit die Bilanz der verstärkten Verkehrskontrollen der Carabinieri von St. Ulrich. Damit wollen die Ordnungshüter ein klares Signal gegen gefährliches Verhalten am Steuer setzen.<BR \/><BR \/>Besonderes Augenmerk legten die Beamten auf Alkohol am Steuer: Zwölf Autofahrer wurden angehalten, sechs davon angezeigt, zehn Führerscheine wegen Alkohol am Steuer entzogen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<h3>\r\nEine Person saß am Steuer – ohne die Führerscheinprüfung abgelegt zu haben<\/h3>Insgesamt 14 Führerscheine wurden entzogen – unter anderem auch wegen fehlender Versicherung, riskanter Überholmanöver und anderer Verstöße. Acht Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, weil sie nicht versichert waren. <BR \/><BR \/>In insgesamt 20 Fällen konnten die Fahrzeuglenker keine Revision vorweisen. Außerdem stoppten die Carabinieri eine Person, die ohne Führerschein unterwegs war – sie hatte die Prüfung nie abgelegt. <BR \/><BR \/>Die Kontrollen in Gröden sollen auch in den kommenden Monaten in gleicher Intensität weitergeführt werden.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>