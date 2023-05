Fair-Trade-Slam von Weltläden und OEW: Preise gehen nach Olang und Sterzing

Seit 12 Jahren

Heute Vormittag haben die Macherinnen des Fair-Trend-Wettbewerbs Brigitte Gritsch von den Südtiroler Weltläden und Verena Dariz von der OEW-Organisation für Eine solidarische Welt mehr als 80 Schüler*innen und Begleitpersonen vor dem Haus der Solidarität in Brixen Preise übergeben. Die ersten beide Plätze gingen an die Klassen 2b und 2a der Mittelschule Olang, der 3. Preis und eine „Special Nomination“ gingen an Schüler*innen der Klassen 2c und 2a der Mittelschule „K. Fischnaler“ in Sterzing.Lene Morgenstern, Dreh- und Angelpunkt der Südtiroler Slam-Szene stand der Jury vor. Sie lobte die tollen Performances, die schönen Kompositionen, die inhaltliche Überzeugung, die teilweise gehobene Lyrik, die Rhythmen und Mehrsprachigkeit der eingereichten Slam-Videos.Seit zwölf Jahren laden die Südtiroler Weltläden und die OEW-Organisation für Eine solidarische Welt Mittelschüler*innen im Rahmen des FairTrend-Wettbewerbs zum künstlerischen Gestalten rund um den Fairen Handel ein. Nach Plakaten, Uhren, Stühlen und Lampen war im Schuljahr 2022/23 ein PoetrySlam dran. Bis 31. März 2023 hatten Einzelpersonen, Gruppen und Schulklassen Zeit, ihre Videos einzureichen. Die Texte konnten mehrsprachig sein und sollten die Relevanz des bewussten Konsums der jungen Leute erzählen. Die Texte mussten selbst geschrieben und vorgetragen sein. Bei den Gattungen konnte es sich um Lyrik oder Rap-Texte handeln. Bei der Aufnahme waren Mikrophone erlaubt, aber keine Instrumente, Requisiten oder Kostüme. Die eingesandten Videos sollten unter 5 Minuten lang sein.Den ersten Platz sicherte sich die Klasse 2b der Mittelschule Olang mit dem Slam „Ich bin eine Jeans“. Den zweiten Platz holte sich die Klasse 2a der Mittelschule Olang mit ihrem Slam „Wo kommt der Kakao her?“. Den dritten Preis nahmen die Sterzinger Schüler*innen Lena, Jannik, Lara und Sara von der Klasse 2c der Mittelschule Konrad Fischnaler nach Hause und eine „Special Nomination“ sprach die Jury den Schüler:innen Philip, Anton, Caro, Luka und Claudio der Klasse 2a derselben Sterzinger Mittelschule für ihr mehrsprachiges Video zu. Alle vier Slams wurden bei der heutigen Preisverleihung in Brixen nochmal live vorgetragen.Die Organisatorinnen Verena Dariz (OEW) und Brigitte Gritsch (Südtiroler Weltläden) lobten die jungen Leute für ihre gute Recherchearbeit, für die Zusammenarbeit und Vernetzung mit der örtlichen Bibliothek und dem Jugenddienst und für die mehrmonatige Auseinandersetzung mit dem Fairen Handel. So präge sich das Thema in den Köpfen der jungen Menschen ein und bleibe dort nachhaltig verankert, sind die Veranstalterinnen des Fair-Trend-Wettbewerbs überzeugt. Die teilnehmenden Mittelschüler*innen bestätigten diese Vermutung. Sie hätten nicht gedacht, dass faires Handeln so herausfordernd sei, betonten sie. „It’s schwer to be fair“ hieß es auch im Video der Klasse 2a der MS Olang.Auf die Gewinner*innen wartet jetzt ein Fair-Day am 1. Juni im Pustertal mit Spiel, Spaß und fairem Essen. Alle anderen Teilnehmer:innen fuhren mit fairen und regionalen Produkte als Preise und mit Anerkennung und Motivation nach Hause.