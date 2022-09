Corona – Falk: „Wolkenbruch“ jederzeit möglich

„ Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es nun mit einem ungeregelten dynamischen System zu tun haben, das chaotisch werden kann. ” — Markus Falk, Biostatistiker

Markus Falk: Die Schulen waren der Auslöser, die derzeitigen Zahlen gehen aber auf die Folgefälle in Familien und auf das Weitertragen in die Betriebe und vermutlich auch Altenheime zurück.Falk: Südtirol macht erst jetzt Erfahrungen mit maskenfreien Schulen. Es war deshalb zu erwarten, dass es bereits in der ersten Woche zu Übertragungen kommt, die man dann auch in den Daten wiederfand. Mit dieser Woche ist erstmal eine Abschwächung bei den Kindern festzustellen, wenngleich aus einem Fall immer noch mehr als ein Folgefall wird. Da nicht mehr getestet wird, werden Infektionsketten auch nicht mehr aktiv unterbrochen. Das Wiedereinführen von Schultestungen ist aber nicht sinnvoll, da die Erkennungsrate bei Symptomlosen sehr gering ist. Diese sind deshalb auch nicht mehr so ansteckend wie früher, sodass eine asymptomatische Übertragung nur mehr in 20 Prozent der Fälle vorkommt. Der Rest ist einfach die in Kauf genommene Infektion. Diese wäre leicht vermeidbar, wenn Symptomatische sich testen und die Maske verwenden würden.Falk: In Südtirol kommen auf einen Meldefall 2 Fälle, die nicht gemeldet werden. Aus diesem Grund werden vor allem bei Kindern viele Fälle nicht registriert. Diese erzeugen aber Folgefälle bei den Erwachsenen, sodass die Fälle auch in der Altersklasse von 30 aufwärts stark anstiegen und auch auf die über 60-Jährigen übersprangen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es nun mit einem ungeregelten dynamischen System zu tun haben, das chaotisch werden kann. Wie beim Wetter kann es somit nun jederzeit einen Wolkenbruch geben. Aus diesem Grund kann man bei Wetterumschwüngen, wie es der Schulbeginn oder demnächst Allerheiligen darstellen, nur mehr vorhersagen, dass es launisch werden wird und dass die Niederschläge heftiger sein werden, so wie man es derzeit an der Flutung der Krankenhäuser erlebt. Man muss aber ergänzen, dass viele nicht wegen, sondern mit Covid aufgenommen werden, was die Probleme aber nicht einfacher macht.