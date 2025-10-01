Die toxikologische Untersuchung hatte bereits ans Licht gebracht, dass der junge Mann vor seinem Tod Substanzen wie Kokain und Ayahuasca zu sich genommen haben soll. Dies könnte Halluzinationen ausgelöst haben. Diese könnten zum Sturz aus über 15 Metern Höhe von der Terrasse des Klosters von Vidor geführt haben. Sein Leichnam wurde erst später im Fluss Piave gefunden. <h3>\r\nWer ins Ermittlungsregister eingetragen wurde<\/h3>Die Staatsanwaltschaft hat nun die beiden Organisatoren der „New-Age-Party“ und zwei Medizinfachmänner aus Kolumbien in das Ermittlungsregister eingetragen. <BR \/><BR \/>Die Akte stützt sich auf die toxikologische Untersuchung. Das Organisatorenpaar hatte stets bestritten, dass es bewusstseinsverändernde Getränke auf der Party gegeben habe und stets von einem „entschlackenden Kräutertee“ gesprochen. Dieser soll an die 20 anwesenden Gäste verabreicht worden sein. <h3>\r\nWas Marangons Familie sagt<\/h3>Die Familie von Alex Marangon soll laut Medienberichten im August einen Strafantrag gegen die vier Personen und die Ehefrau des Klosterbesitzers eingereicht haben. Man gehe nicht Tod als Folge einer anderen Straftat aus, sondern auch von Mord. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/alex-vater-stellt-klar-unser-sohn-starb-an-den-schlaegen-nicht-an-ayahuasca" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Wir haben berichtet)<\/a><BR \/><BR \/>Ein Rechtsmediziner soll zwei verdächtige Verletzungen an Marangons Körper festgestellt haben, die nicht auf den Sturz zurückzuführen seien. Die Familie soll deshalb weiterhin die These vertreten, dass es einen Angriff gab, der tragisch endete.