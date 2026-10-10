Die Ermittlung der Trienter Staatsanwaltschaft hatte im Frühjahr eingeschlagen wie eine Bombe. Wie berichtet, glauben die Ermittler, einen illegalen Abfallhandel aufgedeckt zu haben. Sie beharren darauf, dass Restasche aus Fernheizwerken als Müll hätte entsorgt werden müssen, anstatt sie beispielsweise zu Grillbriketts weiterzuverarbeiten. <BR \/><BR \/>Die Verteidiger der Personen, die ins Visier geraten waren, beharren hingegen darauf, dass es sich keinesfalls um Abfall handle, der Straftatbestand liege nicht vor. Sieben Südtiroler waren im Zuge der Aktion „Alpenkohle“ verhaftet worden, darunter auch der Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft Giulio Angelucci und Umweltinspektor Andreas Marri. <BR \/><BR \/>16 Tage saßen sie in U-Haft, bis das Trienter Freiheitsgericht die Haftbefehle annullierte – und Klartext sprach: Es gebe gar keine schwerwiegenden Verdachtsmomente auf eine Mittäterschaft der Beamten. Vielmehr habe Angelucci nur seine Pflicht getan bzw. sei Marri für Dinge, derer er verdächtigt wurde, gar nicht zuständig gewesen. <BR \/><BR \/>Ins Visier geraten war auch Landesumweltagentur-Direktor Flavio Ruffini. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft von seinem Amt suspendiert. Doch auch diese Maßnahme, die ein Jahr andauern sollte, wurde vom Freiheitsgericht nach bereits zehn Tagen gekippt – ebenfalls mit der Begründung, dass die Voraussetzungen dafür nicht vorlägen. <BR \/><BR \/>Daraufhin rief die Staatsanwaltschaft das Höchstgericht in Rom an. Bei der Verhandlung am Donnerstag stützte der Generalstaatsanwalt am Kassationsgericht die Beschwerden der Trentiner Ermittler. Er soll u. a. argumentiert haben, dass die Beamten auch die Funktion von Gerichtspolizisten inne hätten und somit im Fall vermuteter Straftaten hätten aktiv werden müssen. <BR \/><BR \/>Das Kassationsgericht bewertete die Sachlage aber offenbar gleich wie das Freiheitsgericht – zumindest bei Flavio Ruffini – und schmetterte am Freitag die Beschwerde gegen die Aufhebung seiner Suspendierung ab. Verteidiger Federico Fava erwägt nun, die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Ruffini zu beantragen. Die Entscheidung der Höchstrichter über die Enthaftung von Angelucci und Marri stand vorerst noch aus. Ihr Fall wurde gesondert beurteilt, die entsprechende Verfügung wird in den nächsten Tagen erwartet.