Die Stoßrichtung des Freiheitsgerichtes hatte sich schon durch das Tempo abgezeichnet, in dem es über die Enthaftung entschieden hatte: Nur eine Nacht hatten die Richter nach der Verhandlung darüber geschlafen, schon am nächsten Vormittag öffneten sich die Zellentüren für die fünf im Zuge der Aktion „Alpenkohle“ verhafteten Südtiroler – nach immerhin 16 Tagen in vorbeugender Verwahrungshaft in verschiedenen italienischen Gefängnissen. <BR \/><BR \/>Mit entsprechender Spannung wurde die Verordnung mit der Begründung erwartet – für Amtsdirektor Giulio Angelucci liegt sie jetzt vor. Die Trienter Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn der Mittäterschaft an illegalem Abfallhandel – und zwar durch Unterlassung. Das Freiheitsgericht (Vorsitz Richterin Claudia Miori) teilt diese Sichtweise der Ermittler nicht im Mindesten. <BR \/><BR \/>Es hob die vorbeugende Verwahrungshaft auf, weil keine Voraussetzung für die Sicherungsmaßnahme bestand: Das Gericht sah überhaupt keine schwerwiegenden Verdachtsmomente gegen Angelucci auf Mittäterschaft an illegalem Abfallhandel. <BR \/><BR \/>Im Fall „Alpenkohle“ steht der Verdacht im Raum, dass Restasche aus Fernheizwerken wie jenem in Laas als Holzkohle deklariert und in der Folge als Bestandteil von Produkten wie Grillbriketts, „Terra-Preta“-Dünger und zur Herstellung von Beton und Asphalt benutzt worden sei. Ermittelt wird gegen 19 Personen. Die Ermittler sind überzeugt, dass es sich um Asche und somit um ein Abfallprodukt handle, dass entsorgt werden müsse, während die Verteidigung darauf pocht, dass es sich um Holzkohle handle, die weiter verwertet werden könne. <BR \/><BR \/>Die Richter stellten klar, dass die Dienstvermerke des Amtsdirektors für Abfallwirtschaft nicht – wie die Ermittler mutmaßen – darauf abgezielt hätten, Unternehmen zu begünstigen. Vielmehr habe Angelucci sich bemüht, mangels geeigneter Zertifizierung die korrekte Einstufung des Materials aus der Holzkohlevergasung im Fernheizwerk Leeg in Laas abzuklären. <BR \/><BR \/>Laut Freiheitsgericht seien Angeluccis Kontakte zu seinem Vertrauensberater aufgrund tatsächlicher technischer Zweifel erfolgt und nicht zu Vertuschungszwecken. Die Anfrage, die Angelucci an das Umweltministerium gerichtet habe, stufte das Gericht als ein rechtmäßiges und transparentes Mittel zur Klärung des rechtlichen Rahmens ein.<BR \/><BR \/> Demach stelle auch die vorübergehende Aussetzung der Sanktionen gegen die Unternehmen bis zur Rückmeldung des Ministeriums eine umsichtige Verwaltungspraxis dar und keine eine vorsätzliche Begünstigung.<BR \/><BR \/> Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte kam das Freiheitsgericht zum Schluss, dass Giulio Angeluccis Handlungen alle im Rahmen seiner Befugnisse und Pflichten als Amtsdirektor lagen. In den kommenden Tagen werden auch die Begründungen für die Aufhebung der Verwahrungshaft für den Obmann des Fernheizwerkes Leeg, Andreas Tappeiner, Verwaltungsratsmitglied Hugo Trenkwalder, Umweltberater Rupert Rosanelli und Umweltinspektor Andreas Marri erwartet. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.