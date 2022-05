Fall Cucchi: In Kaserne zu Tode geprügelt

Zugetragen hat sich der tragische Fall in der Nacht des 16. Oktobers 2009: Stefano Cucchi, der sich gerade in der Casilina Kaserne in Rom in Untersuchungshaft befand, wurde in dieser Nacht von den beiden Carabinieri Alessio Di Bernardo und Raffaele D'Alessandro angegriffen.Wie der Kassationsgerichtshof in Rom nun in einem Urteil bestätigt, waren die Prügel der Ermittler die Hauptursache für das Ableben des Landvermessers. Dazu kam eine Reihe von „Begleitumständen“, einschließlich „fahrlässiger Unterlassungen des medizinischen Personals“, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Dies wurde vom Kassationsgerichtshof in der Begründung des Urteils bestätigt, mit dem Alessio Di Bernardo und Raffaele D'Alessandro zu 12 Jahren Haft verurteilt wurden.„Die Frage der Vorhersehbarkeit des Ereignisses“ – in Form von Verletzungen und Tod im Zuge der Schläge, die Stefano Cucchi von der Polizei erlitten hatte – „steht angesichts der Art und Weise, wie die Angeklagten das Opfer geschlagen haben – mit heftigen Schlägen ins Gesicht und in die Intimzone, also in einer Weise, die zu inneren Verletzungen führen kann – sicherlich außer Frage“, unterstrich der Kassationsgerichtshof, der die Berufung der für die Schläge auf Cucchi verantwortlichen Polizeibeamten zurückwies.