Ein Untersuchungsrichter in Neapel hat den Herzchirurgen Guido Oppido und seine Assistenzärztin Emma Bergonzoni vorläufig von der Ausübung ihres Berufs ausgeschlossen. Die Maßnahme gilt für 12 Monate für Oppido und sieben Monate für Bergonzoni. Hintergrund ist ein misslungenes Herztransplantat bei dem kleinen Domenico Caliendo, der im Februar 2026 im Krankenhaus Monaldi starb. Die Herztransplantation war misslungen.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden den beiden Medizinern Falschangaben in der medizinischen Dokumentation vorgeworfen. Konkret geht es um angeblich falsche Informationen in der Operationsakte sowie im Operationsbericht. Die Ermittler gehen davon aus, dass dort Abläufe im Zusammenhang mit der Herzoperation falsch dargestellt worden sein sollen.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Neapel und die Carabinieri der Gesundheits-Spezialeinheit (NAS) werfen den Beschuldigten vor, unter anderem den Zeitpunkt einzelner Operationsschritte wie der Einsatz der Herz-Lungen-Maschine unzutreffend dokumentiert zu haben. Nach den Ermittlungen sollen Teile des Eingriffs begonnen haben, bevor das Entnahmeteam überhaupt eingetroffen war.<BR \/><BR \/>Zusätzlich wird gegen die Ärzte wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit dem Tod des zweijährigen Kindes im vergangenen März ermittelt. Weitere Mediziner sind in das Verfahren einbezogen. Im Rahmen des Verfahrens wurden medizinische Untersuchungen an den Organen des Kindes durchgeführt. Gutachter stellten dabei nach Angaben aus Ermittlerkreisen Hinweise auf Gewebeschäden fest, die sowohl mit Unterkühlung als auch mit dem Einsatz der extrakorporalen Membranoxygenierung (Ecmo) in Verbindung gebracht werden.<BR \/><BR \/>Die Familie des verstorbenen Kindes begrüßte die Entscheidung des Gerichts als wichtiges Zwischenergebnis. Das Verfahren und die weiteren gutachterlichen Auswertungen dauern an. <BR \/><BR \/> Die Staatsanwaltschaft Neapel verdächtigt sieben Personen aus dem neapolitanischen Transplantationsteam der fahrlässigen Tötung<BR \/> Der tragische Fall hatte Italien wochenlang bewegt.