Darin schrieb die Ärztin kurz vor dem Tod des Jungen, dass man sein Leben wenige Wochen zuvor noch mit einem künstlichen Herz hätte retten können.<BR \/><BR \/>Carmela Scarpati spielte während des Krankenhausaufenthalts von Domenico Caliendo eine entscheidende Rolle. Die Anästhesistin verfügt über umfassende Erfahrung und war bereits in der Vergangenheit an mehreren Organtransplantationen bei Kindern beteiligt. Wie aus den Ermittlungsakten hervorgeht, ist sie Mitglied einer WhatsApp-Gruppe mit dem Namen „Eroi“ („Helden“). Der Chat dient medizinischem Personal als Austauschplattform, um die extremen Belastungen und schwierigen Arbeitsbedingungen auf den Intensivstationen und in der Chirurgie zu verarbeiten.<h3>\r\nBrisante Nachricht in der Chatgruppe „Eroi“<\/h3>Im Rahmen der Untersuchungen zum Tod des kleinen Domenico aus Nola wurde Scarpati von den Ermittlern als Zeugin zu einer Nachricht vernommen, die sie am 13. Februar 2026 – noch vor dem Ableben des kleinen Patienten – in ebenjener Gruppe verfasst hatte. Darin schrieb sie, dass Domenico noch „etwa 20 Tage zuvor“ mit einem sogenannten „Berlin Heart“ – ein Kunstherz – hätte versorgt werden können.<BR \/><BR \/>Bei ihrer Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft musste die Ärztin diese Einschätzung detailliert erläutern:<BR \/><BR \/><b>Frage der Staatsanwälte:<\/b> „Auf welcher Grundlage haben Sie am 13. Februar 2026 in der Chatgruppe geschrieben, dass das Kind bis etwa 20 Tage zuvor noch hätte transplantiert werden können?“<BR \/><BR \/><b>Antwort von Carmela Scarpati:<\/b> „Weil zumindest bis Mitte Januar zunächst noch kein Multiorganversagen vorlag, das den Eingriff hätte beeinträchtigen können.“<h3>\r\nKunstherz statt ECMO?<\/h3>Diese Aussage wiegt für den weiteren Verlauf der Ermittlungen schwer: Sie deutet darauf hin, dass zumindest theoretisch ein Zeitfenster existiert hätte, um Domenico auf eine erneute Herztransplantation vorzubereiten. Voraussetzung dafür wäre gewesen, dem Kind anstelle des externen Herz-Lungen-Unterstützungssystems (ECMO) rechtzeitig ein Kunstherz vom Typ „Berlin Heart“ einzusetzen.<BR \/><BR \/>Die Tragödie um den kleinen Patienten ging auch an der erfahrenen Medizinerin nicht spurlos vorüber. Gegenüber den Ermittlern gab Scarpati an, dass sie angesichts der Ereignisse und der damit verbundenen enormen psychischen Belastung sogar um ihre Entlassung aus dem Dienst gebeten hatte.<BR \/><BR \/>Die strafrechtlichen Untersuchungen werden vom leitenden Staatsanwalt Giuseppe Tittaferrante sowie dessen Vize Antonio Ricci geleitet. <h3>\r\nDomenicos Mutter: „Endlich ist der Tag gekommen“<\/h3>Während die Ermittler versuchen, die genauen Umstände rund um die gescheiterte Herztransplantation und den Tod des kleinen Domenico zu klären, hofft vor allem eine Person auf Antworten: seine Mutter Patrizia Mercolino. Der Donnerstag war für sie ein besonders emotionaler Tag. Der Tag, an dem vor Ermittlungsrichter Mariano Sorrentino die Anhörungen im Rahmen des gerichtlichen Beweissicherungsverfahrens begannen.<BR \/><BR \/>„Heute Morgen war ich bei Domenico auf dem Friedhof. Ich habe ihm gesagt, dass der Tag endlich gekommen ist.“ Mit diesen bewegenden Worten äußerte sich Patrizia Mercolino, die Mutter des kleinen Domenico Caliendo, am Donnerstag bei ihrer Ankunft am Gericht in Neapel.<BR \/><BR \/> „Ich muss ehrlich sein, ich bin sehr wütend“, sagte sie. Neben der Wut seien vor allem der Schmerz und der Wunsch nach Gerechtigkeit groß. „Seit Monaten warte ich auf diesen Tag. Und heute ist er endlich da.“<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fall-domenico-zwei-mitarbeiter-des-bozner-spitals-im-visier-der-ermittler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a> sind im Zusammenhang mit dem Tod des kleinen Domenico nun auch zwei Mitarbeiter des Bozner Krankenhauses in den Fokus der Ermittlungen geraten. Bei den beiden Mitarbeitern handelt es sich um eine Koordinatorin und einen Pflegehelfer. In den kommenden Tagen sollen sie von der Staatsanwaltschaft Neapel einvernommen werden.