Die Eltern brachten Fotos ihrer Kinder mit, die von Oppido operiert worden waren und deren Leben nach ihren Angaben dadurch gerettet wurde. Auf den Bildern sind die Kinder teils auch gemeinsam mit dem Arzt zu sehen. <BR \/><BR \/>Einige Teilnehmer trugen weiße T-Shirts mit einem roten Herz. Zudem hielten sie ein Transparent mit der Aufschrift: „Hände weg von Oppido!“. Zugleich forderten sie ein Ende der „medialen Vorverurteilung“ des namhaften Chirurgen.<h3>\r\n„Öffentliche Debatte könnte schaden“<\/h3>Gegen Oppido wird gemeinsam mit sechs Kollegen im Zusammenhang mit dem Tod Domenicos ermittelt. Der Junge war am 21. Februar gestorben, nachdem eine Herztransplantation am 23. Dezember 2025 fehlgeschlagen war. <BR \/><BR \/>Eine Mutter namens Cinzia berichtete gegenüber Medien, Oppido habe vielen Familien Hoffnung gegeben. Ihre heute elfjährige Tochter sei insgesamt 14-mal operiert worden. Oppido habe das Mädchen erstmals 2015 in Bologna operiert. Als der Arzt später nach Neapel wechselte, sei die Familie ihm gefolgt; 2018 habe er ihrer Tochter dort einen Herzschrittmacher eingesetzt. Die Eltern warnten zudem, dass die öffentliche Debatte anderen herzkranken Kindern schaden könne, die weiterhin auf Behandlung angewiesen seien.<h3>\r\nKritik vom Anwalt der Familie des verstorbenen Domenico<\/h3>Kritik an der Kundgebung kam vom Anwalt der Familie des verstorbenen Domenico. Es sei schmerzhaft, dass Eltern vor dem Krankenhaus für einen wegen Totschlagsverdachts beschuldigten und vom Krankenhaus Monaldi suspendierten Arzt demonstrierten, ohne zuvor ihr Beileid zum Tod des Kindes ausgedrückt zu haben, bemängelte Rechtsanwalt Francesco Petruzzi. „Ein hervorragender Herzchirurg zu sein, bedeutet leider nicht, automatisch auch ein guter Transplantationsspezialist zu sein“, sagte der Anwalt. <BR \/><BR \/> Inzwischen wird gegen mehrere Ärzte und Sanitäter ermittelt – sowohl in der süditalienischen Großstadt, wo das Herz transplantiert wurde, als auch in Bozen. Beim Transport wurde das Organ nicht wie üblich mit Eis gekühlt, sondern kam mit deutlich kälterem Trockeneis in Kontakt und erlitt dadurch schwere Schäden.<BR \/><BR \/> Dennoch entschieden sich die Ärzte in Neapel zur Transplantation. Medienberichten zufolge wurde sogar versucht, das gefrorene Organ mit heißem Wasser aufzutauen. Fast zwei Monate lang wurde Domenico anschließend von einer Maschine am Leben gehalten, was auch schwere Schäden an anderen Organen zur Folge hatte. Schließlich bestand keine Hoffnung mehr.<BR \/><BR \/>mit