Die Staatsanwaltschaft in Neapel hat entschieden, sämtliche Dokumente im Zusammenhang mit dem Tod des zweijährigen Domenico offenzulegen, heißt es von der Nachrichtenagentur Ansa. <BR \/><BR \/>Der 2-Jährige war Ende Februar im Monaldi-Krankenhaus in Neapel gestorben, nachdem eine Herztransplantation nicht erfolgreich verlaufen war. Bislang waren die Unterlagen nicht zugänglich. Nun dürfen sie sowohl von der Familie als auch von Gutachtern und den Beschuldigten eingesehen werden.<h3>\r\nVideoaufnahmen aus Bozen Teil der Unterlagen<\/h3>Nach Ansa-Angaben umfassen die Akten unter anderem zwei Videos – unter anderem auch aus dem Krankenhaus Bozen. Zusätzlich enthalten die Ermittlungsunterlagen die bisherigen Aussagen des medizinischen Personals, das im Zuge der Untersuchungen befragt wurde. Der Rechtsvertreter der Familie bezeichnete die Freigabe der Akten als bedeutenden Schritt in Richtung Aufklärung.<h3>\r\nUntersuchungen gegen mehrere Beteiligte<\/h3>Die Staatsanwaltschaft geht weiterhin möglichen Fehlern beim Transport des Organs von Bozen nach Neapel nach. Der aktuelle Ermittlungsstand legt nahe, dass das Herz möglicherweise in einem ungeeigneten Behälter transportiert und nicht korrekt gekühlt wurde.<BR \/><BR \/>In Neapel wird derzeit gegen sechs Personen ermittelt.