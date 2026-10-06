Im Fall des nach einer gescheiterten Herztransplantation in Neapel gestorbenen Kleinkinds Domenico Caliendo hat das Gericht für die Überprüfung von Haft- und Zwangsmaßnahmen in Neapel das vorläufige Berufsverbot für die Herzchirurgin Emma Bergonzoni aufgehoben. <BR \/><BR \/>Die siebenmonatige Maßnahme war vom Ermittlungsrichter angeordnet worden. Das Überprüfungsgericht sah die Voraussetzungen für die weitere Einschränkung der Berufsausübung nicht als gegeben an.<BR \/><BR \/>Domenico Caliendo, der knapp zweieinhalb Jahre alt war, hatte sich am 23. Dezember 2025 im Krankenhaus Monaldi in Neapel einer Herztransplantation unterzogen. Der Eingriff scheiterte. Das Kind starb am 21. Februar auf der Intensivstation desselben Krankenhauses.<BR \/><BR \/>Bergonzoni wird von der Staatsanwaltschaft Neapel vorgeworfen, die Krankenakte des Kindes gefälscht zu haben. Sie war die Stellvertreterin des Herzchirurgen Guido Oppido. Beide Ärzte stehen zudem gemeinsam mit fünf weiteren Medizinern wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Fokus der Ermittlungen.Für Oppido bestätigte das Gericht dagegen ein auf ein Jahr befristetes Berufsverbot. Auch ihm wirft die Staatsanwaltschaft vor, die Krankenakte des Kindes manipuliert zu haben. Oppido wurde von den Anwälten Vittorio Manes und Alfredo Sorge vertreten.<BR \/><BR \/>Bergonzonis Anwälte Vincenzo Maiello und Emanuele Raimondo begrüßten die Entscheidung des Gerichts. Die Aufhebung der Maßnahme ermögliche ihrer Mandantin wieder die uneingeschränkte Berufsausübung. Sie hätten die vorübergehende Suspendierung stets als ungerecht empfunden, erklärten die Verteidiger.<BR \/><BR \/>Der Anwalt von Domenicos Eltern, Francesco Petruzzi, verwies dagegen darauf, dass die gegen Bergonzoni erhobenen Vorwürfe durch die Aufhebung des Berufsverbots nicht ausgeräumt seien. Das Gericht habe lediglich festgestellt, dass die Voraussetzungen für die vorsorgliche Maßnahme inzwischen nicht mehr vorlägen. Von einem Freispruch könne daher keine Rede sein, erklärte Petruzzi. Die Familie respektiere die Entscheidung des Gerichts und zugleich die Unschuldsvermutung, sagte der Anwalt. Über die strafrechtliche Verantwortung der Beschuldigten werde letztlich das Verfahren entscheiden.