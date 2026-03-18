Die Mediziner gehören bereits zu den sieben Beschuldigten in dem Verfahren wegen fahrlässiger Tötung. Das Kind war nach dem Eingriff und rund 60 Tagen auf der Intensivstation am 21. Februar gestorben. Um den Fall ermittelt auch die Bozner Staatsanwaltschaft.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ermittler sollen in der Patientenakte Zeitangaben verändert worden sein. Konkret geht es um den Zeitraum zwischen dem sogenannten „Abklemmen“ der Blutgefäße - dem Beginn der Entnahme des erkrankten Herzens - und dem Eintreffen des Spenderorgans im Operationssaal. Das Spenderherz kam aus Bozen. <BR \/><BR \/>Während in der Akte beide Zeitpunkte als identisch vermerkt sind, gehen Zeugenaussagen und sichergestellte Unterlagen von einem Unterschied von rund zwölf Minuten aus. Demnach soll das Abklemmen um 14.18 Uhr erfolgt sein, das Spenderherz soll jedoch erst gegen 14.30 Uhr eingetroffen sein. Das Organ wurde später als teilweise gefroren, beschädigt und nicht verwendbar beschrieben. Die Beschuldigten sollen sich bei einer Anhörung Ende März äußern.<h3>\r\nMobiltelefon einer Krankenpflegerin beschlagnahmt<\/h3>Im Zuge der Ermittlungen stellten die Behörden zudem das Mobiltelefon einer Krankenpflegerin sicher, die während der Operation Fotos und Videos aufgenommen haben soll. Die Daten gelten als relevant für die Untersuchung. Die Managerin der Gesundheitsbehörde, Anna Iervolino, hat sich indes nach dem gescheiterten Herztransplantationsfall in Neapel tief betroffen gezeigt. Am 30. Dezember, als eine Woche nach der misslungenen Herztransplantation habe sie eine erste Krisensitzung einberufen. Einen Tag später habe sie vom leitenden Chirurgen einen ausführlichen Bericht verlangt, auch zur Zusammensetzung des Teams, das die Organentnahme durchgeführt hatte. Das Dokument sei am 8. Jänner eingegangen. Darin sei erstmals ausdrücklich von einem „gefrorenen Herzen“ die Rede gewesen und nicht mehr nur von einem allgemeinen Problem mit Eis. Iervolino sprach in diesem Zusammenhang von „Vertrauensbruch“. Es sei eine klare ärztliche Pflicht, Angehörige korrekt über den Verlauf von Transplantationen zu informieren. <BR \/><BR \/>Die Managerin betonte, sie habe die Regionalbehörden umgehend über die Vorgänge informiert. Rücktrittsforderungen wies sie zurück und sicherte den Ermittlern ihre volle Zusammenarbeit zu. <BR \/>Das Spenderherz war im Dezember aus Südtirol nach Neapel gebracht worden, offenbar in einer einfachen Kühlbox auf Trockeneis. Letzteres gilt nach ersten Erkenntnissen als entscheidend für die Schädigung des Organs. In Neapel wurde der Behälter geöffnet, das Herz war gefroren. <BR \/><BR \/>Das medizinische Personal versuchte vergeblich, es aufzutauen. Schließlich entschied der verantwortliche Herzchirurg nach eigenen Angaben mangels Alternativen, das Herz dennoch Domenico zu transplantieren. Neben der Staatsanwaltschaft hat sich auch das Gesundheitsministerium in Rom eingeschaltet.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Domenico" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr zum Thema.<\/a>