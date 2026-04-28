Unter der Aufsicht des Richters Mariano Sorrentino untersuchen Sachverständige, Gutachter der Staatsanwaltschaft sowie Vertreter der Familie und der beschuldigten Mediziner – insgesamt sieben, denen fahrlässige Tötung in Mittäterschaft, zwei von ihnen zudem Urkundenfälschung vorgeworfen wird – die klinischen Hintergründe des Falls. <BR \/><BR \/>Der Anwalt von Domenicos Familie, Francesco Petruzzi, sieht in diesem Schritt das Ende einer langen Phase der „Lügen und des Schweigens“. Das Verfahren soll die Verantwortlichkeiten lückenlos klären und der Familie nach Monaten der Ungewissheit endlich die lang ersehnte Wahrheit und Gerechtigkeit bringen.