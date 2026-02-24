Zu den bereits im Ermittlungsregister eingetragenen Medizinern und Pflegekräften kam am Montag eine leitende Mitarbeiterin des neapolitanischen Krankenhauses hinzu. Derzeit wird gegen keinen Mitarbeiter des Krankenhauses in Bozen, wo das Organ entnommen wurde, ermittelt.<BR \/><BR \/>Der Anwalt der Familie, Francesco Petruzzi, begab sich am Montag zur Staatsanwaltschaft und beantragte eine Verschärfung des Tatvorwurfs: Statt wegen fahrlässiger Tötung solle nun wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt werden. Petruzzi richtet den Fokus auf das, was in den 45 Tagen nach der Transplantation geschah - oder unterlassen wurde -, bevor der Fall Domenico öffentlich bekannt wurde.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft in Neapel beantragte beim Ermittlungsrichter ein sogenanntes Beweissicherungsverfahren, das eine Autopsie sowie ein kollegiales medizinisch-rechtsgutachterliches Gutachten vorsieht. Eine Entscheidung wird innerhalb von 48 Stunden erwartet. In diesem Zeitraum muss auch das Gutachtergremium bestimmt werden, das den Ermittlern Antworten liefern soll. Diese Entscheidung garantiert Unparteilichkeit, könnte jedoch die noch für diese Woche in der Kathedrale von Nola geplante Beisetzung des Kindes verzögern.<BR \/><BR \/>Anwalt Petruzzi erhob schwere Vorwürfe gegen den Herzchirurgen des Krankenhauses Monaldi, der das Spenderherz implantiert hatte. <BR \/>Zu den Fragen, die im Rahmen der Beweissicherung durch die Autopsie geklärt werden sollen, gehört auch, ob die Operation hätte aufgeschoben werden können. „Die Transplantation hätte verschoben werden können, da Domenico nicht im Sterben lag“, betonte er. Zudem soll geprüft werden, ob das Herz, das einem verstorbenen Südtiroler Buben entnommen worden war, „anatomische und funktionelle Veränderungen“ aufwies, die auf Fehler der beteiligten Ärzteteams zurückzuführen sind. <BR \/><BR \/>Auch die chirurgischen und therapeutischen Entscheidungen der transplantierenden Ärzte werden von den Sachverständigen überprüft.<BR \/>„Es ist Zeit für Gerechtigkeit. Ich fordere und will die Wahrheit. Wir werden alles herausfinden. Ich weiß, dass die Justiz und die Behörden ihre Arbeit machen werden“, sagte Domenicos Mutter Patrizia Mercolino.<BR \/>Bei einem Notar in Neapel gründete Mercolino eine Stiftung zu Ehren ihres Kindes. „Ich habe immer gesagt, dass man Domenico nicht vergessen darf. So etwas darf keinem anderen Kind mehr passieren. Genau das ist der Zweck der Stiftung“, erklärte sie.