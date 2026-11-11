Bei den beiden Mitarbeitern handelt es sich laut italienischer Nachrichtenagentur Ansa um eine Koordinatorin und einen Pflegehelfer. In den kommenden Tagen sollen sie von der Staatsanwaltschaft Neapel einvernommen werden.<BR \/><BR \/>Ihre Einvernahme ist Teil der Untersuchungen der Carabinieri-Spezialeinheit NAS, die von Staatsanwalt Giuseppe Tittaferrante und dem stellvertretenden Leitenden Oberstaatsanwalt Antonio Ricci koordiniert werden. Mit den beiden neuen Beschuldigten steigt die Zahl der Mitarbeiter des Gesundheitswesens, gegen die in diesem Fall ermittelt wird, auf insgesamt neun.<BR \/><BR \/>Die Ermittler versuchen derzeit, die einzelnen Schritte von der Entnahme über den Transport bis hin zur anschließenden Transplantation des Herzens genau zu rekonstruieren. Dabei steht laut Ansa auch das Geschehen im Bozner Krankenhaus im Mittelpunkt, wo das aus Neapel angereiste Ärzteteam das Spenderorgan entnommen hatte.<BR \/><BR \/>Besonders untersucht werden die Vorgänge unmittelbar nach der Organentnahme. Das Herz wurde damals in einem Transportbehälter aufbewahrt, der als nicht den geltenden Richtlinien entsprechend eingestuft wird. Zudem soll dem Behälter synthetisches Eis, sogenanntes Trockeneis, hinzugefügt worden sein, das vom Bozner Krankenhaus zur Verfügung gestellt worden war.