Fall Eitan: Anwalt der Großeltern bei Anhörung in Mailand

Die Großeltern mütterlicherseits des Sechsjährigen, der im Mittelpunkt eines Streits zwischen seinen beiden Familienzweigen steht, haben eine Beschwerde gegen die Ernennung der Tante väterlicher Seite zum Vormund des Kindes eingereicht.„Wir haben eine Reihe von Fragen und Problemen aufgeworfen“, sagte die italienische Anwältin der Großeltern Sara Carsaniga laut italienischen Medien am Freitag. Die Vertreter der Tante nahmen ebenfalls an der Anhörung teil.Eitan war von seinem Großvater mütterlicherseits, Shmuel Peleg, von Italien nach Tel Aviv gebracht worden. Der Großvater wird in Italien der Kindesentführung beschuldigt. In den nächsten Tagen wird eine Entscheidung des Gerichts in Tel Aviv erwartet, bei der festgestellt werden muss, ob Eitan gemäß dem Haager Abkommen über Kindesentführung nach Italien zurückkehren muss, wie es seine Tante väterlicherseits beantragt hat. Sie war von einem Gericht in Turin zum Vormund des Kindes ernannt worden, das beim Seilbahnunglück seine beiden Eltern, seinen Bruder und seine Urgroßeltern verloren hat.Die Entscheidung des Mailänder Jugendgerichts wird in den nächsten Tagen erwartet. In ihrem Antrag verweisen die Anwälte der Großeltern auf eine Reihe von Unregelmäßigkeiten im Verfahren, von der Zeitplanung bis hin zu den Abläufen, die den Turiner Richter dazu veranlassten, die Tante zum Vormund zu ernennen, ohne dass auch nur ein Dolmetscher anwesend war.Nach der heutigen Anhörung in Mailand ist eine weitere Gerichtsverhandlung in der lombardischen Stadt Pavia für den 9. November vorgesehen. Dort wohnten die Eltern Eitans vor dem Unglück.Der Bub lebte nach dem Unglück bei seiner Tante väterlicher Seite und ihrer Familie in Pavia. Anfang September war er von dort von seinem Großvater mütterlicherseits heimlich und entgegen einer richterlichen Anordnung nach Israel geflogen worden. Die Staatsanwaltschaft der italienischen Stadt ermittelt nun gegen Eitans Großeltern und gegen eine dritte Person wegen Entführung.

apa