Fall Eitan: Gericht in Mailand weist Einspruch des Großvaters ab

Diesen hatte die Staatsanwaltschaft in Pavia vor knapp zwei Wochen ausgestellt und die Auslieferung des Großvaters und seines mutmaßlichen Komplizen beantragt. Die Justiz wirft den beiden vor, Eitan entführt zu haben, weil sie den Kleinen Mitte September entgegen einer richterlichen Anordnung nach Israel gebracht hatten.In Tel Aviv, wo der Junge weiter leben soll, läuft derzeit ein Berufungsverfahren. Zwei Vorinstanzen hatten geurteilt, Eitan solle zurück nach Italien. Er hatte am Pfingstsonntag (23. Mai) als einziger das tödliche Seilbahnunglück an dem Berg westlich des Lago Maggiore überlebt. Seine Eltern, Urgroßeltern und sein kleiner Bruder kamen dabei ums Leben. Insgesamt starben 14 Menschen. Eitan kam danach bei seiner Tante in Italien unter.

