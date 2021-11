Fall Eitan: Großvater kämpft weiter gegen Rückführung nach Italien

Der Großvater mütterlicherseits habe Einspruch gegen ein entsprechendes Urteil des Bezirksgerichts eingelegt, bestätigte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch. Der Fall werde damit vor dem Höchsten Gericht verhandelt. Ein Termin für eine Anhörung stehe allerdings noch nicht fest.Der Junge, der bei dem Unfall im Mai als einziger überlebte und beide Eltern, den kleinen Bruder und 2 Urgroßeltern verlor, war Mitte September von seinem Großvater mütterlicherseits heimlich und entgegen einer richterlichen Anordnung nach Israel geflogen worden. Seit dem Unglück hatte der Junge bei seiner Tante väterlicherseits – Aya Biran-Nirko – im italienischen Pavia gelebt.Die Staatsanwaltschaft in Pavia hat nach Medienberichten 2 internationale Haftbefehle gegen den Großvater und einen mutmaßlichen Komplizen erlassen. Zudem sei die Auslieferung der beiden Männer beantragt worden, hieß es vergangene Woche.„Wir vertrauen darauf, dass das Gericht diesen Fall als beispiellos ansieht und anordnet, dass Eitan in Israel bleibt, so wie es seine Eltern wollten“, erklärten die Anwälte des Großvaters in einer Mitteilung, aus der die italienische Nachrichtenagentur Ansa zitierte. Darüber hinaus hofften die Anwälte, dass das Gericht „eine sofortige Untersuchung durch Experten anordnet, um herauszufinden, was der Junge wirklich will und was zu seinem Besten ist“, hieß es weiter.

dpa