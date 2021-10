Großmutter: „Italien ist verantwortlich für den Tod meiner Lieben“

„Italien hat meinen Vater, meine Tochter und meinen Enkel getötet. Sie können nicht auch noch Eitan mitnehmen. Was ist mir noch geblieben – versteht ihr?“ Esther Cohen Peleg, die israelische Großmutter des einzigen Überlebenden des Seilbahnunglücks am Mattarone, hat nach der Anhörung am Freitag hinter verschlossenen Türen schwere Vorwürfe erhoben.