Fall Eitan: Italienische Justiz erlässt internationale Haftbefehle

Im Sorgerechtsstreit um den kleinen Eitan, den einzigen Überlebenden des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore, hat die Staatsanwaltschaft in Pavia nach Medienberichten 2 internationale Haftbefehle erlassen. Diese seien gegen den Großvater und einen mutmaßlichen Komplizen ergangen, berichtete die Zeitung „Corriere della Sera“ am Mittwoch.