Der 41-jährige Stasi verließ das Gefängnis am Samstag durch einen Nebenausgang und entzog sich damit den wartenden Medienvertretern. <BR \/>Zuvor hatte er seine persönlichen Gegenstände gepackt und sich von Mitgefangenen sowie Mitarbeitern der Justizvollzugsanstalt verabschiedet. In Bollate war er seit Dezember 2015 inhaftiert, nachdem seine Verurteilung rechtskräftig geworden war.<BR \/><BR \/>Ein Gericht in Mailand hatte ihm am Vortag die sogenannte „affidamento in prova“ bewilligt, eine Form der Bewährung unter Auflagen. Die Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft galt als wichtiges Signal, war für die Entscheidung jedoch nicht bindend. Nach Angaben des Gerichts erfüllte Stasi alle Voraussetzungen für die Maßnahme. <BR \/><BR \/>Dazu zählen eine Reststrafe von weniger als vier Jahren, gutes Verhalten im Gefängnis, positive Bewertungen der Sozial- und Erziehungsdienste sowie die Einhaltung der ihm auferlegten Regeln. Seit 2023 durfte er außerhalb des Gefängnisses arbeiten, seit April 2025 befand er sich im Halbfreiheitsvollzug und kehrte nur noch zum Übernachten in die Haftanstalt zurück.<h3>\r\nStasi arbeitete zuletzt als Buchhalter in einer Mailänder<\/h3>Steuerberatungskanzlei. Mit den Einkünften beteiligt er sich nach Angaben seiner Anwälte an den Entschädigungszahlungen an die Angehörigen von Chiara Poggi. Künftig wird er in einer Wohnung im Raum Mailand leben. Nach Angaben seiner Verteidigerin wird er nicht nach Garlasco zurückkehren, dem Ort des Verbrechens. Im Rahmen der Bewährungsauflagen darf er die Region Lombardei nicht verlassen.<BR \/>Chiara Poggi war am 13. August 2007 in ihrem Elternhaus in Garlasco bei Pavia getötet worden. <BR \/><BR \/>Stasi, damals ihr Freund, wurde nach einem langen Justizverfahren rechtskräftig verurteilt, beteuert jedoch weiterhin seine Unschuld. Die Staatsanwaltschaft in Pavia hat inzwischen gegen einen weiteren Mann, Andrea Sempio, wegen desselben Tötungsdelikts ermittelt. Stasis Verteidigung kündigte an, weiterhin auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens hinzuarbeiten. Sempio ist ein Freund von Chiaras Bruder Marco.