Ihre Botschaft ist eindeutig - und zugleich bemerkenswert offen: <BR \/>Sollte die Justiz zu dem Schluss kommen, dass ein anderer Täter für den Mord verantwortlich ist, wollen sie das Urteil akzeptieren. <BR \/><BR \/>„Uns hat die Justiz einen Schuldigen genannt. Für uns ist es Stasi“, sagte Giuseppe Poggi mit Blick auf Alberto Stasi, den früheren Freund seiner Tochter, der 2016 rechtskräftig verurteilt wurde.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368495_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zugleich betonen die Eltern, dass sie sich einer neuen Wahrheit nicht verschließen wollen: „Sollten uns diese neuen Ermittlungen einen anderen Schuldigen geben, werden wir das zur Kenntnis nehmen.“ <BR \/><BR \/>Dass die Ermittlungen erneut aufgenommen wurden, ändere allerdings nichts an seiner persönlichen Überzeugung. „Nur weil eine Staatsanwaltschaft ermittelt, bedeutet das nicht, dass sich plötzlich unsere Meinung ändert“, erklärte Poggi.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368486_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Familie habe acht Jahre Gerichtsverfahren hinter sich. Eine mögliche Rückzahlung der Entschädigung wäre für die Eltern kein Thema. <BR \/>Sollte die Justiz eine Rückzahlung anordnen, werde das Geld zurückgegeben. Die Summe liege weiterhin auf einem gemeinsamen Konto mit ihrem Sohn. „Das Geld ist dort“, erklärten die Eltern.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368489_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gleichzeitig beklagen die Poggi, dass Chiara selbst hinter Ermittlungen, Spekulationen und Fernsehdebatten zunehmend in den Hintergrund geraten sei. „Sie wurde in eine Ecke gestellt, als wäre sie die Schuldige gewesen“, beklagen ihre Eltern. Auch ihr Andenken sei dadurch beschädigt worden.<BR \/><BR \/>Dann sprechen Giuseppe und Rita über ihre Tochter - und plötzlich geht es nicht mehr um DNA-Spuren, Ermittlungen oder Gerichtsakten. Chiara habe sich nie mit Durchschnittlichem zufriedengegeben. „Sie hat eine Prüfung noch einmal gemacht und zu mir gesagt: Ich will die beste Note“, erinnert sich ihr Vater. Sie habe davon geträumt, Managerin zu werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368492_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt der aktuellen Ermittlungen steht auch Andrea Sempio. Er war mit Marco Poggi, Chiaras Bruder, bekannt. „Er war mit Marco befreundet, aber ich habe ihn nie bei uns zu Hause gesehen, weil ich spät von der Arbeit zurückkam“, sagte Giuseppe Poggi. Seine Frau Rita erinnert sich dagegen daran, Sempio einige Male gemeinsam mit Marco gesehen zu haben. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368498_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch Alberto Stasi war der Familie vor dem Mord bekannt. „Wir kannten ihn, und für uns genügte es zu wissen, dass Chiara glücklich war“, sagte Rita Poggi.<BR \/><h3>\r\n„Begegnung mit Stasi wäre nicht der richtige Weg“<\/h3>Nach dem Mord änderte sich jedoch alles. Zunächst hätten die Eltern Stasi für unschuldig gehalten. Sie hätten ihn sogar mit zum Friedhof genommen. Den Kontakt brachen sie erst ab, nachdem Stasi ins Gefängnis gekommen war. Eine Begegnung mit der Mutter von Alberto Stasi lehnen die Poggi derzeit ab. Selbst wenn Stasi eines Tages seine Strafe verbüßt habe und wieder ein freier Mann sei, glaube sie nicht, dass eine Begegnung der richtige Weg wäre, sagte Rita Poggi.<h3>\r\n„Wir fühlten uns gedemütigt“<\/h3>Besonders schwer getroffen habe die Eltern die mediale Begleitung der neuen Ermittlungen. Sie sprechen von einem regelrechten Ansturm auf Garlasco. Die Gemeinde habe demnach sogar den Zugang zur Villa einschränken müssen. Auch die Veröffentlichung von Inhalten aus Telefonüberwachungen habe die Familie verletzt. <BR \/><BR \/>„Wir fühlten uns gedemütigt“, sagte Giuseppe Poggi. Nicht unbedingt wegen der Ermittlungsmaßnahmen selbst, sondern weil Inhalte anschließend in Fernsehen und Zeitungen auftauchten.„Wozu?“, fragt Poggi. Seiner Ansicht nach hätte die Staatsanwaltschaft manche Informationen stärker zurückhalten müssen. Marco Poggi hat Garlasco inzwischen verlassen. <BR \/><BR \/>Nach Angaben seiner Mutter habe er unter dem enormen juristischen und medialen Druck gelitten.„Marco hat mehr gelitten als wir“, sagt Rita Poggi. Er habe nicht nur für sich selbst gelitten, sondern auch wegen der Belastung für seine Eltern.