Andrea Sempio, ein Jugendfreund ihres Bruders Marco, steht nun erneut im Fokus der Justiz. Am 4. November beantragte die Staatsanwaltschaft Pavia die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen ihn. Ihm wird vorgeworfen, Chiara Poggi ermordet und dabei besonders grausam gehandelt zu haben. Als mögliches Motiv steht eine Zurückweisung durch die junge Frau im Raum.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Ermittlungen befragte die Staatsanwaltschaft nun den Rechtsanwalt Simone Grassi, der 2017 zum Verteidigerteam Sempios gehörte, sowie den ehemaligen Carabiniere Giuseppe Spoto. Dieser war damals bei der Kriminalpolizei tätig und mit der Transkription abgehörter Gespräche zwischen Sempio und dessen Angehörigen betraut.<BR \/><BR \/>Während sich Grassi sowohl vor als auch nach seiner Vernehmung gegenüber Journalisten in Schweigen hüllte, dauerte die Befragung Spotos mehr als drei Stunden. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie die abgehörten Gespräche damals transkribiert worden waren.<BR \/><BR \/>Noch vor der Vernehmung nahm Spotos Anwalt Marco Casali seinen Mandanten in Schutz. „Alles, was er bei den abgehörten Gesprächen gehört hat, hat er auch transkribiert. Mit den damals verfügbaren Mitteln hat Spoto wahre Wunder vollbracht“, erklärte Casali. Immerhin habe sein Mandant rund 470 Audiodateien bearbeiten müssen.<BR \/><BR \/>Den Vorwurf, Spoto habe wichtige Gesprächspassagen ausgelassen, wies der Anwalt entschieden zurück. Dabei verwies er unter anderem auf ein abgehörtes Telefonat zwischen Andrea Sempio und dessen Vater Giuseppe, in dem die beiden über mögliche „Fehler“ bei ihren Antworten gegenüber den Ermittlern gesprochen haben sollen.<BR \/><BR \/>Spoto selbst wollte nach seiner Vernehmung keine Einzelheiten preisgeben. „Ich kann Ihnen nichts sagen“, erklärte er den wartenden Journalisten.<BR \/><BR \/>Die Befragungen gehen unterdessen weiter: Am Donnerstagnachmittag soll mit Rechtsanwalt Massimo Lovati ein weiterer ehemaliger Verteidiger Sempios als Zeuge vor der Staatsanwaltschaft Pavia aussagen.