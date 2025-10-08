In einer Fernsehsendung äußerte er sich zu früheren Akten und Dokumenten, die „entweder gegen Bezahlung oder kostenlos“ weitergegeben worden seien - eine Bemerkung, die nun rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Diese Äußerung, die offenbar auf die Mutter des angeklagten Andrea Sempio abzielte, hat jetzt eine juristische Folge: Sempios Mutter hat Tizzoni wegen Verleumdung angezeigt.<BR \/><BR \/>Diese Klage markiert den ersten offenen Bruch zwischen der Familie Poggi und der Familie Sempio. Andrea Sempio, ein Freund von Chiaras Bruder Marco, war ursprünglich im Jahr 2017 aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen worden - eine Entscheidung, die nun selbst Gegenstand von Ermittlungen ist: Der damalige Staatsanwalt Mario Venditti steht im Verdacht, die Aktenmanipulation zugunsten Sempios.<BR \/><BR \/>In den kommenden Tagen wird das Gericht in Brescia über den Einspruch gegen die am 26. September durchgeführte Durchsuchung in Vendittis Wohnung. Die Staatsanwaltschaft Brescia führt die Ermittlungen gegen Venditti, da sie für mutmaßliche Straftaten zuständig ist, die von Richtern oder Staatsanwälten begangen wurden, die zum Zeitpunkt des Mordes an Chiara Poggi in Pavia im Dienst waren. Darüber hinaus koordinieren die Justizbehörden in Brescia auch einen zweiten Strang der Operation „Clean“, der sich mit dem sogenannten „System Pavia“ befasst - einem mutmßlichen Netzwerk, in das Unternehmer, Carabinieri, Politiker und Justizbeamte verstrickt gewesen sein sollen.<BR \/><BR \/>Gerade im Rahmen dieses neuen Ermittlungsstrangs geriet der frühere stellvertretende Staatsanwalt Venditti in den Fokus der Ermittlungen. Ein Netzwerk fragwürdiger Kontakte, das für einen Staatsanwalt als problematisch gilt, ist ans Licht gekommen - wobei noch unklar ist, ob sich daraus auch strafrechtlich relevante Vorwürfe ergeben. Trotz der Zurückhaltung der Ermittlungsbehörden wird zunehmend deutlich, dass die Operation „Clean“ und der Fall Garlasco Parallelen aufweisen. Daher könnten auch die bei der Durchsuchung im Haus Vendittis sichergestellten Unterlagen Hinweise oder Beweise liefern, die für die Aufklärung des sogenannten „Systems Pavia“ von entscheidender Bedeutung sein könnten.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Chiara%20Poggi" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erhalten Sie weitere HIntergrundinfos zum Fall Garlasco.<\/a>