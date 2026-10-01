Demnach könnte sich der tödliche Angriff auf die damals 26-Jährige nicht innerhalb weniger Minuten, sondern über einen deutlich längeren Zeitraum hingezogen haben. Im Zentrum stehen dabei Analysen von Gewebeproben - und ein Befund, der die zeitliche Rekonstruktion der Tat neu beleuchten könnte.<BR \/><BR \/>Die Rechtsmedizinerin Cristina Cattaneo und ihr Kollege Biagio Eugenio Leone untersuchten erneut Gewebeproben, die nach Poggis Tod entnommen worden waren. <BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt standen die Moleküle P-Selektin und E-Selektin, die bei Verletzungen lebenden Gewebes in unterschiedlichem zeitlichem Abstand nachweisbar sein können. P-Selektin war bereits kurz nach der Tat untersucht worden, damals mit negativem Ergebnis. Bei der erneuten Analyse wurde die Substanz nun in allen fünf untersuchten Proben nachgewiesen.<h3>\r\nTodeskampf könnte bis zu einer Stunde gedauert haben<\/h3>Nach Einschätzung der von der Staatsanwaltschaft beauftragten Experten sprechen die Befunde für eine traumatische Abfolge, die sich über mehrere Dutzend Minuten erstreckt haben könnte. Der Zeitraum zwischen den ersten Verletzungen und dem Tod wird vorsichtig mit mindestens 15 bis 30 Minuten und möglicherweise mit 30 bis 60 Minuten angegeben.<BR \/><BR \/>Die neue Einschätzung steht damit im Gegensatz zu einer Rekonstruktion, nach der dem inzwischen rechtskräftig verurteilten Alberto Stasi am Morgen der Tat nur ein enges Zeitfenster zwischen etwa 9.12 und 9.36 Uhr zur Verfügung gestanden hätte. Die neuen rechtsmedizinischen Befunde sind jedoch Teil der laufenden juristischen Auseinandersetzung und ändern für sich genommen nicht die rechtskräftige Verurteilung Stasis.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367022_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Cattaneo und Leone stuften zudem einige Verletzungen an Poggi erneut als mögliche Abwehrverletzungen ein. Die Verteidigung von Andrea Sempio, der in der neu aufgerollten Untersuchung als Verdächtiger geführt wird, vertritt dagegen die Auffassung, die entsprechenden Spuren könnten durch Stöße gegen Boden oder Möbel entstanden sein.<BR \/><BR \/>Für die Einstufung als Abwehrverletzungen führen die von der Staatsanwaltschaft beauftragten Experten unter anderem die Verteilung von Blutergüssen und Abschürfungen an Händen und Armen sowie an weiteren Körperstellen an. Zudem seien an einigen untersuchten Stellen eisenhaltige Partikel festgestellt worden, die mit Partikeln im Bereich der Kopfverletzungen übereinstimmen könnten.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen gegen Andrea Sempio wurden inzwischen nach weiteren Gutachten abgeschlossen. Zu den zusätzlichen Untersuchungen gehörten unter anderem Analysen der DNA-Spuren unter Poggi Fingernägeln sowie eine Untersuchung des Schuhabdrucks am Tatort.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367025_image" \/><\/div>\r\n