<b>von Micaela Taroni<\/b><BR \/><BR \/>Damit könnten sich zwei juristische Verfahren gegenseitig beeinflussen - und die Aufarbeitung eines der meistdiskutierten Mordfälle Italiens weiter verzögern.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft von Pavia hat die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen Andrea Sempio beantragt. Ihm wird vorgeworfen, Chiara Poggi im August 2007 in ihrem Elternhaus in Garlasco ermordet zu haben. Stasi, der damalige Freund des Opfers, wurde 2015 rechtskräftig zu 16 Jahren Haft wegen des Mordes verurteilt. <BR \/><BR \/>Die Verteidiger Sempios, Liborio Cataliotti und Angela Taccia, sehen darin ein grundlegendes rechtliches Problem: Sie wollen die Aussetzung des Vorverfahrens beantragen, bis über die mögliche Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Stasi entschieden ist. Sollte dieser Antrag abgelehnt werden, wollen sie eine Vorlage an den italienischen Verfassungsgerichtshof erreichen.<BR \/><BR \/>Im Zentrum steht die Frage, ob Sempio wegen derselben Tat vor Gericht gestellt werden kann, für die Stasi bereits rechtskräftig verurteilt wurde. Die Verteidigung argumentiert, es sei widersprüchlich, einen weiteren Angeklagten vor Gericht zu stellen, solange bereits ein anderer als alleiniger Täter verurteilt sei.<BR \/><BR \/>Die italienische Rechtsordnung lässt eine solche Konstellation grundsätzlich zu. Das Prinzip der Unvereinbarkeit rechtskräftiger Urteile schließt nicht aus, dass ein weiteres Verfahren wegen derselben Straftat geführt wird. Sollte es dabei zu einer weiteren rechtskräftigen Verurteilung kommen, könnte sich anschließend die Frage stellen, wie ein möglicher Justizirrtum gegenüber Stasi korrigiert werden kann.<BR \/><BR \/>Sempios Verteidigung weist zudem auf eine weitere Besonderheit hin: Stasi könnte sich theoretisch als Nebenkläger am Verfahren gegen Sempio beteiligen. Auch deshalb müsste die rechtliche Situation geklärt werden. In Justizkreisen in Pavia wird hingegen die Möglichkeit gesehen, dass der zuständige Richter das Verfahren selbst aussetzen könnte, ohne den Verfassungsgerichtshof einzuschalten.<BR \/><BR \/>Parallel dazu steht die Verteidigung von Alberto Stasi vor einem neuen juristischen Schritt. Seine Anwälte wollen beim Berufungsgericht in Brescia die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Sie berufen sich auf neue Beweise und Gutachten, die aus ihrer Sicht geeignet sind, das bisherige Urteil infrage zu stellen. Für den Antrag von Stasis Verteidigung ist das Berufungsgericht in Brescia zuständig. <BR \/><BR \/>Die Einreichung wird zwischen dem 10. und 20. November erwartet. Nach dem Wechsel des bisherigen Generalstaatsanwalts Guido Rispoli an die Spitze der Staatsanwaltschaft Verona muss dessen bisheriger Stellvertreter Domenico Chiaro die umfangreichen Unterlagen und Gutachten zunächst prüfen. Erwartet wird, dass das Gericht innerhalb von drei bis vier Monaten nach Eingang des Antrags über dessen Zulässigkeit entscheidet. Ein rascher Abschluss des Falls ist damit nicht in Sicht.