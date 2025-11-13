<BR \/>So hatte eine Frau in Bozen Anzeige erstattet, nachdem ihr E-Bike der Marke „Cube Reaction Pro“ in der Landeshauptstadt gestohlen worden war. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen der Carabinieri führten sie zum Universitätsplatz. Dort hatten Unbekannte das gestohlene Fahrrad abgestellt. Die Beamten übergaben das Rad anschließend der rechtmäßigen Besitzerin. <BR \/><BR \/>Wenig später stieß eine Streife der Carabinieri nahe der Loreto-Brücke in Bozen auf einen verdächtigen Mann, der mit einem E-Bike der Marke „Rossignol“ unterwegs war. <BR \/><BR \/>Als sie ihn einer Kontrolle unterzogen, stellten die Beamten fest, dass am Vortag der Diebstahl des Fahrrads gemeldet worden war, das der Verdächtige bei sich hatte. <BR \/><BR \/>Der Mann wurde wegen Hehlerei angezeigt und das Fahrrad dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.