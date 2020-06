Fall „Maddie“: Mordermittlungen gegen 43-jährigen Deutschen

Wie das deutsche Bundeskriminalamt am Mittwochabend mitteilte, handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe verbüßt.Die damals 3-jährige Maddie McCann war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia dea Luz verschwunden.Wie Bild.de berichtet, soll der jetzt beschuldigte Deutsche zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Dort soll er in dieser Zeit im Raum Lagos mehreren Gelegenheitsjobs, unter anderem in der Gastronomie, nachgegangen sein.

dpa/stol