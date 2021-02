Fall Neumair/Perselli: Ermittler durchsuchen Garten der Familie

Am Dienstagnachmittag traf die Spezialeinheit der Carabinieri RIS erneut in der Runkelsteiner Straße in Bozen ein, um nach Spuren zu suchen. Sowohl die Wohnung, in der Laura Perselli und Peter Neumair lebten, als auch der Garten der Familie wurden genauestens inspiziert.Die Staatsanwälte und auch die Verteidiger des unter Mordverdacht stehenden Sohnes Benno Neumair , Flavio Moccia und Angelo Polo, waren ebenfalls vor Ort.Auch die Suche nach den Leichen der beiden seit 4. Jänner Vermissten ging am Dienstag weiter. Dieses Mal konzentrierte sich die Suche der Feuerwehren auf die Etsch im Trentino zwischen Zambana und Trient. Auch an der Staustufe in Ala wurde erneut Ausschau nach den Vermissten gehalten. Wieder ohne Erfolg.Derweil sitzt Benno Neumair weiter im Gefängnis und wartet auf seine Anhörung vor dem Staatsanwalt. Wie es ihm geht, erfahren Sie hier. Wie die Freundin Bennos den tatverdächtigen Benno Neumair am Abend des Verschwindens seiner Eltern erlebt hat, lesen Sie hingegen hier

