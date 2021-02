Fall Perselli/Neumair: Ermittler wieder in der Runkelsteiner Straße

Auch die Suche nach den Leichen wurde am Mittwochvormittag wieder aufgenommen. Die Feuerwehren durchkämmten erneut den Bereich entlang der Etsch bei der Etschbrücke auf Höhe der Frizzi Au nahe Safety Park. Wie schon am Dienstag konzentriert sich die heutige Spurensuche der Spezialeinheit der Carabinieri RIS vor allem auf Hof und Garten, die rund ums Haus gelegen sind. Aber auch die Wohnung, in der Peter Neumair und Laura Perselli gelebt, sowie jene, zu der sie ebenfalls Zugang hatten, werden erneut durchsucht. Die Auswertung möglicher Spuren an den Gegenständen im Labor des RIS in Parma läuft noch. Verschiedene Medien berichteten, dass Benno Neumair nach der Versiegelung durch die Ermittler noch im Garten war. Dies entspricht laut Informationen von STOL nicht der Wahrheit. Wie berichtet , reichten für U-Richterin Carla Scheidle die von Ermittlern und Staatsanwaltschaft zusammengetragenen Indizien aus, um für Benno Neumair die Sicherheitsverwahrung zu bestätigen. Über die Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung, dass alle in Wohnung und Auto sichergestellten Gegenstände auf Fingerabdrücke und genetische Spuren untersucht werden, sowie über die Anfertigung einer forensischen Kopie von Neumairs sichergestellten USB-Sticks und Notebook, wird die Richterin möglicherweise schon am Mittwoch entscheiden. Innerhalb dieser Woche dürfte sich Benno Neumair auch dem Verhör vor dem Staatsanwalt stellen.Mehr zur Person Benno Neumair lesen Sie hier Wie die Freundin Bennos den tatverdächtigen Benno Neumair am Abend des Verschwindens seiner Eltern erlebt hat, lesen Sie hingegen hier

em/vs