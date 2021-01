Fall Perselli/Neumair: Taucher suchen wieder entlang der Etsch

Im Einsatz stehen zur Stunde die Berufsfeuerwehr, die Wasserrettung Bozen, die Bezirkstaucher von Bozen und jene der Freiwilligen Feuerwehren von Pfatten und Leifers.Gesucht wird mit Sonargeräten und mehreren Booten entlang des Flusses rund um die Etschbrücke beim Safety Park. Bei jener Brücke also, an der – wie berichtet – Blutspuren sichergestellt wurden und laut Hypothese der Ermittler die Leichen der beiden Eheleute Perselli/Neumair in die Etsch geworfen worden sein sollen.Ob die an der Etschbrücke gefundenen Blutspuren tatsächlich von einem der beiden Vermissten stammen, wird man erst in einigen Tagen wissen. Bis dahin sollte die Expertise des RIS-Labors vorliegen. Unter Mordverdacht steht der Sohn des Ehepaars, Benno Neumair. Indizien oder gar Beweise gibt es bislang noch keine. Und auch von den beiden Vermissten oder deren Leichen fehlt weiter jede Spur. Benno Neumair befindet sich jedenfalls weiter auf freiem Fuß. Und für ihn gilt auch weiter die Unschuldsvermutung.

