Fall Prinz Andrew: Gericht ordnet Aussagen bis Mitte Juli 2022 an

Das ordnete Richter Lewis Kaplan in New York an, wie die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Dienstag meldete. Es wird erwartet, dass sowohl der Sohn von Königin Elizabeth II. als auch die Klägerin Virginia Giuffre unter Eid aussagen werden. Die US-Amerikanerin wirft Andrew vor, sie vor gut 20 Jahren als Teenager sexuell missbraucht zu haben , und fordert Schadenersatz. Der Royal weist dies kategorisch zurück. Alle Aussagen müssen spätestens am 14. Juli 2022 getätigt worden sein, wie Richter Kaplan entschied.Damit dürfte der Fall auch die Feiern zum 70. Jahrestag der Thronbesteigung der Queen überschatten. Dafür ist Anfang Juni 2022 ein langes Wochenende mit zahlreichen Veranstaltungen geplant.

apa