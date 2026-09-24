Neben einem breiten Netzwerk an Freiwilligen fährt auch ihr Vater regelmäßig in die Region, um nach ihr zu suchen. Was aber macht es mit Eltern, deren Kind einfach verschwindet – ohne jegliche Erklärung?<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362792_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zunächst herrsche nach einem Verschwinden Schock, sagt die Psychologin Elif Gündüz vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP). Werde klar, dass etwas Schlimmes geschehen sein muss, reagierten Menschen sehr unterschiedlich: „Manche erstarren ganz zu Beginn, und\/oder kommen ins Agieren: ,Ich mache was, ich kämpfe, ich suche‘“, so Gündüz.<BR \/><BR \/>Deutschlandweit waren zum Jahresbeginn laut Bundeskriminalamt rund 9.100 Menschen als vermisst gemeldet. Die meisten Fälle klären sich rasch: Etwa die Hälfte erledigt sich demnach binnen einer Woche, nach einem Monat läge die Quote bereits bei mehr als 80 Prozent. Nur rund drei Prozent der Vermissten bleiben länger als ein Jahr verschwunden – dazu zählt auch Scarlett.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362795_image" \/><\/div>\r\n<h3>Kein echter Abschluss möglich<\/h3>Besonders belastend für betroffene Eltern seien dabei widersprüchliche Gefühle, erläuterte Gündüz: „Hoffnung und Angst sind gleichzeitig da, und das ist das besonders Quälende.“ Es gebe quasi eine Pendelbewegung zwischen diesen Emotionen – eine Ambivalenz, die zermürben könne, weil ein Aufgeben der Hoffnung sich anfühle, als gebe man auch sein Kind auf.<BR \/><BR \/>Anders als bei einem Todesfall gebe es bei einem ungeklärten Verschwinden keinen echten Abschluss, so die Psychologin. Ein Weg könne daher sein, nicht das Schicksal des Kindes zu akzeptieren, sondern die Ungewissheit selbst: „Ich akzeptiere, dass es aktuell, in naher Zukunft oder vielleicht auch für immer keine Gewissheit geben wird.“ Die Hoffnung müsse dabei nicht verschwinden – wohl aber die dauerhafte Alarmbereitschaft, damit Betroffene über die Jahre handlungsfähig blieben.<BR \/><BR \/>Neben Angst und Hoffnung gebe es bei vielen Betroffenen auch verdrängte Wut, so die Psychologin – etwa auf die unbekannte Person, die für das Verschwinden verantwortlich sein könnte. Diese diffuse Wut sei ebenso real wie die Angst, werde aber oft weniger offen thematisiert. Man dürfe zudem nicht mit den Verschwundenen selbst mit verschwinden, so Gündüz. Auch Momente der Freude oder Erholung seien kein Verrat. Im Gegenteil: Weder für die Person, die verschwunden ist, noch für einen selbst sei es hilfreich, das eigene Leben aufzugeben.<h3>\r\n„Verbrechen wäre das Schlimmste“<\/h3>Der Vater wünscht sich, dass durch neue Hinweise wenigstens ein Verbrechen ausgeschlossen werden kann. „Wenn man klar rückschließen könnte, hier ist sie abgestürzt, dann könnte man alle Verbrechenstheorien ausschließen“, sagte Ralf Salice im Podcast „BZ am Ohr“ der „Badischen Zeitung“. Das wäre für ihn zumindest ein gewisser Trost – denn „ein Verbrechen wäre das Schlimmste“.<h3>\r\nEin Reißverschluss weckt neue Hoffnung<\/h3>Zuletzt sorgte ein Fund für Bewegung: Ehrenamtliche Helfer entdeckten in einem trockengefallenen Abschnitt der Wehra einen Reißverschluss, der zu Scarletts Rucksack gehört haben könnte. Das Landeskriminalamt untersucht das Stück – mit einem Ergebnis rechnet die Polizei womöglich erst in einigen Wochen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362798_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ob sich nach der langen Liegezeit im Wasser noch DNA-Spuren finden lassen, bleibt fraglich. Geholfen hat den Ermittlern indes die Initiative „Bitte findet Scarlett“: Mitglieder der Gruppe besorgten über das Internet einen originalverpackten Rucksack desselben Modells zum Vergleich.<h3>\r\nAuf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen<\/h3>Vor Ort geht die private Suchaktion unvermindert weiter. Erst vor einigen Tagen durchkämmten Mitglieder von „Bitte findet Scarlett“ und der Organisation „Finderwille“ mit Spürhunden erneut Teile der Region. „Es ist kein Hobby, sondern eine Herzensangelegenheit“, sagte Andreas Asal von „Bitte findet Scarlett“. Man wisse, dass man „die Nadel im Heuhaufen“ suche.<BR \/><BR \/>Vater Ralf Salice sagte im Podcast „BZ am Ohr“, diese enorme Unterstützung bedeute ihm viel. „Das sind keine Fremden mehr, das sind Freunde geworden, das sind wirklich getreue Gefährten.“<BR \/>Seine Tochter sei hilfsbereit und bescheiden gewesen, sehr tierlieb, intelligent und wissbegierig. Nicht zu wissen, was mit ihr geschah, sei eine große Last, sagte er. Er werde immer wieder in den Schwarzwald fahren, erst recht, wenn sich etwas Neues auftue. „Man will doch wissen, was ist passiert oder wo ist sie.“<BR \/><BR \/>In Südtirol gelten seit 1974 – seit die Zahlen erfasst werden – 2.323 Personen als vermisst. 91 Prozent von ihnen konnten gefunden werden.