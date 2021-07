Fall Twenty: Spagnolli freigesprochen

8 Monate Haft hatte die Bozner Staatsanwaltschaft im Strafverfahren gegen Bozens Ex-Bürgermeister Luigi Spagnolli im Fall Twenty gefordert.Ihm wurde Amtsmissbrauch zur Last gelegt. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.Im Raum stand der Verdacht, er habe sein Amt unrechtmäßig genutzt, um den Weg für die Erweiterung des Einkaufszentrums zu ebnen. Die Baukommission der Gemeinde hatte sich gegen den Ausbau ausgesprochen. Bedenken gab es vornehmlich wegen des möglichen Risikos durch die Nähe des Bozner Flugplatzes. Die Zustimmung der Kommission ist aber nicht bindend. Der Stadtrat gab schließlich – mit Unterschrift des Bürgermeisters – grünes Licht.Am Freitag wurde schließlich am Landesgericht in Bozen das Urteil verkündet: Freispruch, weil die Handlung keine Straftat darstellt, lautet dieses. Mit der Urteilsbegründung ist in 90 Tagen zu rechnen.

