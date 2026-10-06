Bossettis Anwälte Claudio Salvagni und Paolo Camporini hatten beantragt, noch vorhandene Beweisstücke und biologische Proben erneut untersuchen zu lassen. Sie verwiesen dabei unter anderem auf hochauflösende Aufnahmen und Unterlagen, die vom RIS-Institut in Parma angefertigt worden waren.<BR \/><BR \/>Bossetti, der 2018 rechtskräftig wegen Mordes an Yara Gambirasio verurteilt worden war, verfolgte die Anhörung per Videokonferenz aus dem Gefängnis in Bollate. Die Entscheidung des Gerichts ändert nichts an dem rechtskräftigen Urteil. Die Verteidigung kündigte unmittelbar nach der Entscheidung weitere rechtliche Schritte an. Sie kündigte zudem an, möglicherweise auch Staatsanwaltschaften einzuschalten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368936_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Familie Gambirasio begrüßte die Entscheidung. Der Anwalt der Eltern, Enrico Pelillo, sagte, man wolle eine Wiederaufnahme der Diskussion um den Fall verhindern. „Man will ein Garlasco 2, aber wir werden alles tun, um das zu verhindern“, sagte er. Mit dem Vergleich verwies er auf den ebenfalls in Italien viel beachteten Mordfall um die Studentin Chiara Poggi in Garlasco.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368939_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Tat hatte sich am 26. November 2010 in der Provinz Bergamo ereignet. Die Schülerin Yara Gambirasio aus Brembate di Sopra verschwand nach einer Tanzstunde. Monate später wurde ihre Leiche in einem Feld bei Chignolo d'Isola entdeckt. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, dass das Mädchen mehrfach mit einem Messer im Bereich von Rücken, Hals und Handgelenken verletzt worden war. Zudem stellten die Gutachter Abwehrverletzungen fest, die auf einen heftigen Kampf hindeuteten. Als Todesursache wurde letztlich eine Unterkühlung im Anschluss an die Verletzungen angenommen. Ein Sexualdelikt konnte nach damaligen Erkenntnissen nicht eindeutig festgestellt werden.<BR \/><BR \/>Auffällig waren unter anderem Zementstaubrückstände an Kleidung und Körper des Opfers sowie eine DNA-Spur an einem Kleidungsstück, die später zum zentralen Beweis wurde. Im Zuge der Ermittlungen wurden rund 18.000 DNA-Profile aus der Region abgeglichen. Ein Teiltreffer führte zunächst zu einem verstorbenen Busfahrer, bevor die Ermittler eine familiäre Verbindung rekonstruierten. Daraus ergab sich die spätere Spur zu Bossetti, der 2014 festgenommen wurde.<BR \/>Er selbst bezeichnete das Urteil wiederholt als Fehlentscheidung und bestreitet die Tat bis heute. Die Verteidigung hofft nun erneut auf eine Neubewertung der forensischen Beweislage.