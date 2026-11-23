Seit einigen Tagen verlässt der 56-Jährige morgens die Haftanstalt Bollate bei Mailand und fährt zu einem Unternehmen für Wärme- und Schalldämmung im Mailänder Umland. Kurz nach Mittag kehrt er in die Justizvollzugsanstalt zurück. „Mir zittern die Beine. Ich kann es kaum glauben“, kommentierte Bossetti, als er zum ersten Mal das Gefängnis verließ. Sein Anwalt Claudio Salvagni begleitete ihn zur Arbeit.<BR \/><BR \/>Auch die Begegnung mit moderner Technik ist für Bossetti ungewohnt, berichtete der Anwalt gegenüber Medien. Bei einer Autofahrt mit seinem Sohn Nicolas habe ihn das plötzlich eingeschaltete Autoradio erschreckt. Zudem habe Bossetti zunächst Schwierigkeiten im Umgang mit einem Smartphone gehabt, mit dem er bisher nicht vertraut ist. Er habe nach Tasten gesucht, die es bei Smartphones nicht mehr gibt. Auch der Nachrichtendienst WhatsApp habe ihn überrascht. Nach Angaben seines Anwalts hatte Bossetti während seiner mehr als zwölfjährigen Haftzeit kaum Kontakt mit der technischen Entwicklung außerhalb des Gefängnisses. Die Rückkehr in den Alltag sei deshalb mit zahlreichen ungewohnten Eindrücken verbunden.<BR \/><BR \/>Unabhängig von der Möglichkeit zur Arbeit außerhalb der Haftanstalt will die Verteidigung weiter versuchen, das rechtskräftige Urteil überprüfen zu lassen. Bossetti war 2018 wegen des Mordes an Yara Gambirasio zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Mädchen war im November 2010 verschwunden und Monate später tot aufgefunden worden. <BR \/>Am 5. Oktober hatte das Gericht in Bergamo einen Antrag der Verteidiger auf neue Untersuchungen an genetischen Beweismitteln abgelehnt. Anwalt Salvagni bestreitet weiterhin die Aussagekraft und Herkunft der DNA-Spuren, die im Prozess eine zentrale Rolle gespielt hatten.<BR \/>Die Verteidigung argumentiert unter anderem, dass die aufbewahrten biologischen Proben inzwischen beschädigt sein könnten. Außerdem stellt sie die damalige Auswertung und Dokumentation einzelner DNA-Spuren infrage. Auch mögliche alternative Ermittlungsansätze im Umfeld des Fitnessstudios in Brembate di Sopra seien nach ihrer Auffassung nicht ausreichend verfolgt worden.<BR \/><BR \/>Bossetti selbst bestreitet die Tat bis heute. In einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender Rete 4 zeigte er sich zuversichtlich, dass es zu einer erneuten Prüfung des Verfahrens kommen werde. Die rechtskräftige Verurteilung bleibt davon unberührt. „Das Verfahren muss wieder aufgenommen werden. Ich bin müde von allem, aber ich darf nicht aufgeben. Wir machen weiter“, sagte der ehemalige Maurer. Mit seiner Arbeit ist er zufrieden. „Es ist wunderschön, das Gefängnis verlassen zu können. Die Arbeit gefällt mir“, sagte er.