Fall Zanella: Verteidigung beantragt psychiatrisches Gutachten

Er soll abklären, in welchem Zustand Kozlowski war, als er – wie ihm vorgeworfen wird – Maxim Zanella (30) am 28. Juli vorigen Jahres in dessen Wohnung in Bruneck den tödlichen Messerstich in den Hals versetzte. Wie berichtet , hatte der 23-Jährige beim Verhör auf die Frage, weshalb er es getan hat, mehrfach mit „Ich weiß es nicht“ geantwortet. Auch hatten die Ermittler inzwischen Gelegenheit, Kozlowskis Krankenakte aus der psychiatrischen Abteilung des Brunecker Spitals zu einzusehen. Insofern war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich die Frage nach Kozlowskis Einsichts- und Willensfähigkeit zum Tatzeitpunkt und damit seiner Schuldfähigkeit stellte.Ob der Richter den Gutachter auch mit der Abklärung einer potenziellen Gemeingefährlichkeit beauftragen wird, stand vorerst nicht fest. Nach der Vereidigung des Sachverständigen am 21. Februar dürfte ein Ergebnis in maximal 60 Tagen vorliegen.Was bereits feststeht, ist, dass Opfer und Tatverdächtiger im Vorfeld des okkulten Rituals, zu dessen Abhaltung sie sich den Erhebungen zufolge getroffen hatten, gemeinsam getrunken hatten. Die Spurensicherer fanden am Tatort eine Flasche hochprozentigen Alkohol. Kozlowski, der weiterhin in vorbeugender Verwahrungshaft im Gefängnis sitzt, hat eingeräumt, Alkohol konsumiert zu haben. Im Blut des Opfers waren auch Spuren davon gefunden worden. Hinweise auf Drogen gab es in der Wohnung keine.Das Beweissicherungsverfahren dürfte der letzte Baustein sein, den die Staatsanwaltschaft braucht, um ihre Ermittlung abzuschließen. Alle technischen Beweise – Spuren, DNA-Abgleiche, Nachrichten, Telefonlisten und Abhörungen – liegen bereits vor. Letztere betreffen vor allem jene 4 Personen – Bekannte von Kozlowski –, die wegen persönlicher Begünstigung ins Visier geraten sind. Der Verdacht: Sie sollen ihm geholfen haben, sein Handy verschwinden zu lassen. Es wurde bis heute nicht gefunden.

