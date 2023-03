Fall Zeeshan: Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich und 9 Monate Isolation

Zeeshan war als zurechnungsfähig erklärt worden

Staatsanwaltschaft wirft einem Gutachter mutmaßlichen Betrug vor

Prozess soll am Freitag fortgesetzt werden

Die Staatsanwältin hob in ihrer Rede hervor, dass die junge Frau von ihrem Mann unterdrückt worden war, sie wurde von ihm gezwungen zu Hause zu bleiben und war sehr unglücklich, was der Bruder der Frau vor Gericht bestätigte.Diesem elenden Leben soll ihr Mann, der als Pizzabäcker tätig war, auf eine brutale Weise ein Ende gesetzt haben. Zeeshan war im Zuge des Haftprüfungsverfahren von einigen Gutachtern als zurechnungsfähig erklärt worden.Zeeshan hatte also bewusst gehandelt, aus diesem Grund forderte die Staatsanwältin für den Mann eine lebenslange Haft wegen vorsätzlichen Mordes, erschwert durch die Tatsache, dass Fatima seine Frau war und dass sie sich in ihrem Zustand nicht verteidigen konnte. Es wurde ihm auch vorgeworfen, der Frau eine Schwangerschaftsunterbrechung zugeführt zu haben.Die Staatsanwältin hat folglich die Ansicht der Verteidigung nicht geteilt, wonach Zeeshan im Zuge einer Schlafstörung seine Frau aus Versehen geschlagen und schließlich erstickt haben soll. In diesem Zusammenhang hat die Staatsanwaltschaft einem Gutachter der Verteidigung einen mutmaßlichen Betrug vorgeworfen.Nun geht das Wort an die Zivilkläger und an die Verteidigung über. Der Prozess wird bis Freitag und spätestens bis Samstag fortgesetzt und wird mit der Verlesung des Urteils des Schwurgerichtes, das von Richter Carlo Busato geleitet wird, abgeschlossen.