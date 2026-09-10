Die Carabinieri waren im Zuge von Kontrollen auf die beiden Männer aufmerksam geworden. Diese waren mit einem Mietwagen mit auswärtigem Kennzeichen unterwegs, dessen Bewegungen den Ordnungskräften zunehmend verdächtiger erschienen. Als sie schließlich beobachteten, wie einer der beiden Männer ein Wohnhaus in Cavalese betrat und nur kurze Zeit später wieder verließ, nahmen sie die Verfolgung auf. <BR \/><BR \/>Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug angehalten und durchsucht. Der Verdacht bestätigte sich: Im Inneren des Wagens befanden sich 6300 Euro Bargeld sowie Schmuck und weitere Goldgegenstände. Wie die Ermittlungen ergaben, sollen sich die beiden Männer als falsche Carabinieri ausgegeben und ihr Opfer dazu gebracht haben, ihnen Geld und Wertgegenstände auszuhändigen.<BR \/><BR \/>Die Beute wurde beschlagnahmt, die beiden Männer wurden festgenommen. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt für sie die Unschuldsvermutung.