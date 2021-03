Falsche Fährten gelegt: War die Tat geplant?

rc/liz

So soll Benno Neumair in den Stunden nach dem Doppelmord laut Ermittlungen beim Versuch, die Fahnder in die Irre zu führen, planmäßig vorgegangen sein.Mit falschen Schuhen – jenen der Schwester, nicht der Mutter – soll er die Suchhunde auf eine falsche Fährte gelockt haben. Auch soll er das Handy der Mutter bewusst an der der Rombrücke deponiert haben.Auch lassen ein blank geputzter Fleck am Wohnungsboden sowie der Plan, nach Indien zu fahren, die Ermittler an einer Tat aus dem Affekt zweifeln.Am Montag ließ die Staatsanwaltschaft die Bombe platzen, nachdem die Ermittlungsakten im Fall Perselli-Neumair an den Vorerhebungsrichter weitergeleitet wurden und somit die Geheimhaltungspflicht aufgehoben wurde: Schon vor einem Monat, kurz nach dem Fund des Leichnams der Mutter, soll Benno Neumair den Mord an seinen Eltern gestanden haben