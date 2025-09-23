Die Kriminellen fordern Zahlungen für angebliche Verkehrsverstöße. Einige erwecken den Anschein, aus Österreich zu stammen, um die Überprüfung zu erschweren.<BR \/><BR \/>In den auf Deutsch verfassten und mit italienischer Übersetzung versehenen Schreiben wird ein angeblich in Österreich begangenes Verkehrsdelikt gemeldet, berichtete die italienische Tageszeitung „La Stampa“. <BR \/><BR \/>In den Schriftstücken geht es oft um eine angebliche Geschwindigkeitsübertretung. Es werden Angaben zur Person und zum Fahrzeug gemacht und die Zahlung eingefordert.