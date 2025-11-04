Vergangenen Juli ging bei dem Luxushotel eine E-Mail von einer Adresse, die zu einer renommierten Firma zu gehören schien. Darin wurde um eine einwöchige Reservierung von zwei Zimmern für zwei Personen gebeten. <BR \/><BR \/>Bei ihrer Ankunft legten die beiden jungen Gäste einen gefälschten Überweisungsbeleg über 700 Euro als Anzahlung vor, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet. Die ausstehende Anzahlung sollte allerdings nie eingehen.<h3>\r\nDas Paar verschwindet und hinterlässt offene Rechnung von rund 1.500 Euro<\/h3>Am Morgen des siebten Tages waren die beiden spurlos verschwunden – und hinterließen eine offene Rechnung von rund 1.500 Euro. Das Luxushotel schaltete umgehend die Carabinieri ein, welche die Ermittlungen aufnahmen. Und schließlich zwei Verdächtige identifizieren konnten.<BR \/><BR \/>Die beiden mutmaßlichen Täter wurden angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Trient prüft nun den Fall und entscheidet über das weitere Vorgehen.